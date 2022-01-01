Unternehmensverzeichnis
Fullscript
Fullscript Gehälter

Fullscript's Gehaltsbereich reicht von $55,164 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing am unteren Ende bis $127,104 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fullscript. Zuletzt aktualisiert: 8/15/2025

$160K

Software-Ingenieur
L2 $86.4K
L3 $111K
L4 $88.7K
L5 $127K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktdesigner
Median $74.3K

UX-Designer

Finanzanalyst
$61.2K

Marketing
$55.2K
Software Engineering Manager
$119K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Fullscript gemeldet wurde, ist Software-Ingenieur at the L5 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $127,104. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Fullscript gemeldet wurde, beträgt $87,534.

