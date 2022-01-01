Fulgent Genetics Gehälter

Fulgent Geneticss Gehaltsbereich reicht von $69,650 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $100,500 für einen Biomedizintechniker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fulgent Genetics . Zuletzt aktualisiert: 11/20/2025