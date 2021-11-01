Unternehmensverzeichnis
Fresenius
Fresenius Gehälter

Freseniuss Gehaltsbereich reicht von $75,170 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $213,925 für einen Projektmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fresenius. Zuletzt aktualisiert: 10/18/2025

Maschinenbauingenieur
$89.6K
Produktmanager
$156K
Projektmanager
$214K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Software-Ingenieur
$75.2K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Fresenius ist Projektmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,925. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fresenius beträgt $122,663.

