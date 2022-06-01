Unternehmensverzeichnis
Freeman Gehälter

Freemans Gehaltsbereich reicht von $74,772 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $127,360 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Freeman. Zuletzt aktualisiert: 10/18/2025

Kundenservice
$114K
Information Technologist (IT)
$111K
Produktdesigner
$85.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vertrieb
$74.8K
Software-Ingenieur
$127K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Freeman ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $127,360. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Freeman beträgt $110,550.

