Die Software-Ingenieur-Vergütung in Israel bei Fortinet reicht von ₪496K pro year für P3 bis ₪825K pro year für P6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Israel beläuft sich auf ₪509K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fortinets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P2 Software Engineer 2 ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P3 Senior Software Engineer ₪496K ₪415K ₪81K ₪0 P4 Staff Software Engineer ₪599K ₪470K ₪129K ₪0

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Fortinet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Fortinet ?

