Fortinet
Fortinet Software-Ingenieur Gehälter in Greater Ottawa Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Ottawa Area bei Fortinet reicht von CA$96.8K pro year für P1 bis CA$184K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Ottawa Area beläuft sich auf CA$108K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fortinets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P1
Software Engineer 1(Einstiegslevel)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Fortinet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Enthaltene Titel

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Production Software-Entwickler

DevOps Engineer

Web-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Fortinet in Greater Ottawa Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$183,576. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fortinet für die Position Software-Ingenieur in Greater Ottawa Area beträgt CA$103,890.

