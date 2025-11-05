Fortinet Software-Ingenieur Gehälter in Greater Ottawa Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Ottawa Area bei Fortinet reicht von CA$96.8K pro year für P1 bis CA$184K pro year für P3. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Ottawa Area beläuft sich auf CA$108K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fortinets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Einstiegslevel ) CA$96.8K CA$89.5K CA$7.2K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$121K CA$107K CA$14.2K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$184K CA$133K CA$50.7K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Anzeigen 2 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Fortinet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Fortinet ?

