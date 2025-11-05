Unternehmensverzeichnis
Fortinet
Fortinet Produktmanager Gehälter in San Francisco Bay Area

Das mittlere Produktmanager-Vergütungspaket in San Francisco Bay Area bei Fortinet beläuft sich auf $410K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fortinets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Fortinet
Product Manager
San Francisco, CA
Gesamt pro Jahr
$410K
Stufe
P6
Grundgehalt
$350K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
20 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Fortinet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Fortinet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Fortinet in San Francisco Bay Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $510,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fortinet für die Position Produktmanager in San Francisco Bay Area beträgt $410,000.

