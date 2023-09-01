Unternehmensverzeichnis
Folia
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
Top-Einblicke
  • Teilen Sie etwas Einzigartiges über Folia mit, das für andere hilfreich sein könnte (z.B. Interview-Tipps, Teamwahl, einzigartige Unternehmenskultur, etc).
    • Über uns

    Folia is a company that provides smart tools to research, annotate, and capture insights. Their apps allow users to write notes, share ideas, and mark up any kind of file.

    folia.com
    Website
    2011
    Gründungsjahr
    10
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

    Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

    Abonnieren Sie verifizierte Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

    Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

    Empfohlene Stellenangebote

      Keine empfohlenen Stellenangebote für Folia gefunden

    Ähnliche Unternehmen

    • Uber
    • Databricks
    • Airbnb
    • DoorDash
    • Snap
    • Alle Unternehmen anzeigen ➜

    Weitere Ressourcen