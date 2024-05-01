Unternehmensverzeichnis
Florida Blue
Florida Blue Gehälter

Florida Blues Gehaltsbereich reicht von $66,500 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst am unteren Ende bis $151,900 für einen Cybersecurity Analyst am oberen Ende.

Software-Ingenieur
Median $115K

Backend-Softwareentwickler

Business-Analyst
Median $66.5K
Aktuar
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datenanalyst
$106K
Datenwissenschaftler
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Lösungsarchitekt
$131K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Florida Blue ist Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $151,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Florida Blue beträgt $112,775.

Weitere Ressourcen