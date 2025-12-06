Unternehmensverzeichnis
Fiverr
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Risikokapitalgeber

  • Alle Risikokapitalgeber-Gehälter

Fiverr Risikokapitalgeber Gehälter

Die durchschnittliche Risikokapitalgeber-Gesamtvergütung in Israel bei Fiverr reicht von ₪216K bis ₪307K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fiverrs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$73K - $86.5K
Israel
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$64.3K$73K$86.5K$91.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Risikokapitalgeber Einträges bei Fiverr um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Fiverr?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Risikokapitalgeber Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Risikokapitalgeber bei Fiverr in Israel liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₪307,005. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fiverr für die Position Risikokapitalgeber in Israel beträgt ₪216,238.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Fiverr gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Citi
  • Morgan Stanley
  • Blackstone
  • Olo
  • Weedmaps
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fiverr/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.