Fiverr
  • Projektmanager

  • Alle Projektmanager-Gehälter

Fiverr Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in Pakistan bei Fiverr reicht von PKR 560K bis PKR 783K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fiverrs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$2.2K - $2.6K
Pakistan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$2K$2.2K$2.6K$2.8K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Projektmanager Einträges bei Fiverr um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

Was sind die Karrierestufen bei Fiverr?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Fiverr in Pakistan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von PKR 783,019. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fiverr für die Position Projektmanager in Pakistan beträgt PKR 560,264.

