Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in New Zealand bei Fisher & Paykel Healthcare reicht von NZ$72K bis NZ$101K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fisher & Paykel Healthcares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

NZ$78K - NZ$90.7K
New Zealand
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
NZ$72KNZ$78KNZ$90.7KNZ$101K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Fisher & Paykel Healthcare?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von NZ$100,859. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fisher & Paykel Healthcare für die Position Produktdesigner in New Zealand beträgt NZ$72,042.

