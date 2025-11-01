Unternehmensverzeichnis
First Line Software
First Line Software Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Russia bei First Line Software reicht von RUB 1.6M bis RUB 2.28M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für First Line Softwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei First Line Software?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei First Line Software in Russia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RUB 2,283,213. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei First Line Software für die Position Datenwissenschaftler in Russia beträgt RUB 1,600,200.

