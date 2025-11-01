Unternehmensverzeichnis
First Citizens Bank
Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in India bei First Citizens Bank reicht von ₹4.48M bis ₹6.35M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für First Citizens Banks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/1/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹5.08M - ₹6.02M
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹4.48M₹5.08M₹6.02M₹6.35M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Was sind die Karrierestufen bei First Citizens Bank?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei First Citizens Bank in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹6,354,433. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei First Citizens Bank für die Position Software-Engineering-Manager in India beträgt ₹4,475,731.

Weitere Ressourcen