Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in United States bei Firework reicht von $199K bis $278K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fireworks Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $216K - $262K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $199K $216K $262K $278K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Firework unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Firework ?

