Firework
Firework Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in United States bei Firework reicht von $125K bis $174K pro year. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$135K - $164K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$125K$135K$164K$174K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Firework unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Firework in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $174,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Firework für die Position Produktmanager in United States beträgt $124,500.

