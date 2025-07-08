Firework Gehälter

Unternehmensverzeichnis
Fireworks Gehaltsbereich reicht von $149,250 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $246,225 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Firework. Zuletzt aktualisiert: 9/4/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $205K
Geschäftsentwicklung
$246K
Customer Success
$153K

Produktmanager
$149K
Software-Engineering-Manager
$239K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Firework unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Firework ist Geschäftsentwicklung at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $246,225. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Firework beträgt $205,000.

Weitere Ressourcen