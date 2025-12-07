Unternehmensverzeichnis
Firefly Aerospace
Die durchschnittliche Luft- und Raumfahrtingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Firefly Aerospace reicht von $80.8K bis $110K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Firefly Aerospaces Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$86.5K - $105K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$80.8K$86.5K$105K$110K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Luft- und Raumfahrtingenieur bei Firefly Aerospace in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $110,200. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Firefly Aerospace für die Position Luft- und Raumfahrtingenieur in United States beträgt $80,750.

