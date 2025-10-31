Unternehmensverzeichnis
Field Nation Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Bangladesh bei Field Nation reicht von BDT 2.91M bis BDT 4.24M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Field Nations Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Field Nation in Bangladesh liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von BDT 4,244,534. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Field Nation für die Position Software-Engineering-Manager in Bangladesh beträgt BDT 2,913,621.

