Die Datenarchitekt-Vergütung in Raleigh-Durham Area bei Fidelity Investments reicht von $83.2K pro year für L3 bis $173K pro year für L6. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$83.2K
$81.3K
$0
$1.9K
L4
$110K
$103K
$0
$6.5K
L5
$136K
$120K
$0
$15.7K
L6
$173K
$139K
$0
$33.2K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)