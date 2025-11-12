Die Quality Assurance (QA) Software-Entwickler-Vergütung in United States bei Fidelity Investments reicht von $93.1K pro year für L3 bis $149K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $135K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$93.1K
$86K
$2.5K
$4.6K
L4
$103K
$96.2K
$0
$6.3K
L5
$137K
$116K
$3.2K
$17.3K
L6
$149K
$140K
$0
$8.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)