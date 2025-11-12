Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in Salt Lake City Greater Area bei Fidelity Investments reicht von $120K pro year für L3 bis $178K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Salt Lake City Greater Area beläuft sich auf $174K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$120K
$115K
$0
$4.5K
L4
$106K
$93.7K
$6.7K
$5.8K
L5
$143K
$121K
$0
$22.8K
L6
$178K
$144K
$2.8K
$31.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)