Fidelity Investments Full-Stack Software-Entwickler Gehälter in Greater Dublin Area

Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in Greater Dublin Area bei Fidelity Investments reicht von €45.1K pro year für L3 bis €77.6K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €57K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Einstiegslevel ) €45.1K €42.8K €0 €2.2K L4 Software Engineer €56.3K €51.6K €0 €4.7K L5 Senior Software Engineer €77.6K €71.5K €1.5K €4.5K L6 Principal Software Engineer € -- € -- € -- € -- Anzeigen 3 Weitere Stufen

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Fidelity Investments ?

