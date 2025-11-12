Die Full-Stack Software-Entwickler-Vergütung in Greater Dublin Area bei Fidelity Investments reicht von €45.1K pro year für L3 bis €77.6K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €57K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
€45.1K
€42.8K
€0
€2.2K
L4
€56.3K
€51.6K
€0
€4.7K
L5
€77.6K
€71.5K
€1.5K
€4.5K
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)