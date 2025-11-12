Die Dateningenieur-Vergütung in Raleigh-Durham Area bei Fidelity Investments reicht von $88.9K pro year für L3 bis $139K pro year für L4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Raleigh-Durham Area beläuft sich auf $142K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
$88.9K
$81K
$0
$7.9K
L4
$139K
$123K
$7.3K
$9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)