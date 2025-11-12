Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Ireland bei Fidelity Investments reicht von €59.2K pro year für L4 bis €105K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Ireland beläuft sich auf €74.3K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Investmentss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/12/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.2K
€53.8K
€0
€5.4K
L5
€76.6K
€72.4K
€0
€4.1K
L6
€105K
€88.1K
€2.3K
€14.7K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)