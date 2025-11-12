Unternehmensverzeichnis
Fidelity Investments
Fidelity Investments Backend Software-Entwickler Gehälter in Greater Dublin Area

Die Backend Software-Entwickler-Vergütung in Greater Dublin Area bei Fidelity Investments reicht von €57.4K pro year für L4 bis €108K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €74.3K.

Durchschnitt Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Einstiegslevel)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€57.4K
€51.9K
€0
€5.5K
L5
Senior Software Engineer
€74.1K
€71.9K
€0
€2.3K
L6
Principal Software Engineer
€108K
€90.8K
€2.9K
€14.8K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Fidelity Investments unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Backend Software-Entwickler bei Fidelity Investments in Greater Dublin Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €114,601. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fidelity Investments für die Position Backend Software-Entwickler in Greater Dublin Area beträgt €78,333.

