Fidelity International
Fidelity International Lösungsarchitekt Gehälter

Die durchschnittliche Lösungsarchitekt-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Fidelity International reicht von £77.2K bis £110K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fidelity Internationals Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/23/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£88.5K - £104K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£77.2K£88.5K£104K£110K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

£121K

Was sind die Karrierestufen bei Fidelity International?

FAQ

Fidelity International in United KingdomのLösungsarchitektで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£110,202です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Fidelity InternationalのLösungsarchitekt職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£77,236です。

