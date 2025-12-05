Unternehmensverzeichnis
Fazz
Fazz Projektmanager Gehälter

Die durchschnittliche Projektmanager-Gesamtvergütung in Singapore bei Fazz reicht von SGD 218K bis SGD 310K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fazzs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$192K - $227K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$169K$192K$227K$240K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Fazz?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Projektmanager bei Fazz in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 309,688. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fazz für die Position Projektmanager in Singapore beträgt SGD 218,128.

