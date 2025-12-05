Unternehmensverzeichnis
Fazz
Fazz Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in Singapore bei Fazz reicht von SGD 49.3K bis SGD 68.6K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fazzs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$40.9K - $48.2K
Singapore
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Fazz?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Fazz in Singapore liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von SGD 68,621. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fazz für die Position Datenwissenschaftler in Singapore beträgt SGD 49,266.

Weitere Ressourcen

