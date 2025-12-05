Unternehmensverzeichnis
Fast Retailing
Fast Retailing Produktmanager Gehälter

Die durchschnittliche Produktmanager-Gesamtvergütung in Japan bei Fast Retailing reicht von ¥8.81M bis ¥12.33M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Fast Retailings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/5/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$63.9K - $74.3K
Japan
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Fast Retailing?

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Fast Retailing in Japan liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ¥12,330,326. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fast Retailing für die Position Produktmanager in Japan beträgt ¥8,807,376.

Weitere Ressourcen

