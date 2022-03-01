Unternehmensverzeichnis
Farmers Business Network
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Farmers Business Network Gehälter

Farmers Business Networks Gehaltsbereich reicht von $171,638 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $480,390 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Farmers Business Network. Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $180K
Datenwissenschaftler
$205K
Personalwesen
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Produktmanager
$199K
Programmmanager
$281K
Personalvermittler
$172K
Technischer Programmmanager
$480K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Farmers Business Network unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Farmers Business Network ist Technischer Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $480,390. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Farmers Business Network beträgt $198,739.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Farmers Business Network gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen