Farfetch Gehälter

Farfetchs Gehaltsbereich reicht von $22,689 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Texter am unteren Ende bis $198,900 für einen Datenwissenschaftler am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Farfetch. Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend-Softwareentwickler

Backend-Softwareentwickler

Dateningenieur

Produktmanager
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Datenanalyst
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Projektmanager
Median $39.9K
Software-Engineering-Manager
Median $69.8K
Business-Analyst
$111K
Texter
$22.7K
Kundenservice
$75.4K
Data-Science-Manager
$77.9K
Datenwissenschaftler
$199K
Finanzanalyst
$54.2K
Personalwesen
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Personalvermittler
$85.4K
Lösungsarchitekt
$79.4K
UX-Forscher
$47.9K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Farfetch unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Farfetch ist Datenwissenschaftler at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $198,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Farfetch beträgt $54,174.

