Fandom Gehälter

Fandoms Gehaltsbereich reicht von $60,775 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $90,545 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fandom. Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $60.8K
Datenanalyst
$90.5K
Software-Engineering-Manager
$89.8K

Vertrauen und Sicherheit
$74.4K
FAQ

The highest paying role reported at Fandom is Datenanalyst at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,545. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fandom is $82,095.

