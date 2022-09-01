Fandom Gehälter

Fandoms Gehaltsbereich reicht von $60,775 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $90,545 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fandom . Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025