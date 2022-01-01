Unternehmensverzeichnis
Fanatics
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Fanatics Gehälter

Fanaticss Gehaltsbereich reicht von $7,881 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Business-Analyst in India am unteren Ende bis $305,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Fanatics. Zuletzt aktualisiert: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Produktmanager
Median $210K
Software-Engineering-Manager
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Stabschef
Median $65K
Datenwissenschaftler
Median $238K
Marketing
Median $120K
Datenanalyst
Median $131K
Verwaltungsassistent
$103K
Business-Analyst
$7.9K
Data-Science-Manager
$164K
Personalwesen
$163K
Produktdesigner
$151K
Personalvermittler
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Technischer Programmmanager
$238K
UX-Forscher
$125K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Fanatics unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Fanatics ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $305,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Fanatics beträgt $156,975.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Fanatics gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen