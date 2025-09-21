Unternehmensverzeichnis
F5 Networks
F5 Networks Technischer Redakteur Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Redakteur-Gesamtvergütung in United States bei F5 Networks reicht von $136K bis $194K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für F5 Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$156K - $183K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$136K$156K$183K$194K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei F5 Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Redakteur bei F5 Networks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $194,220. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei F5 Networks für die Position Technischer Redakteur in United States beträgt $136,120.

