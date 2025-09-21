Unternehmensverzeichnis
F5 Networks
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Lösungsarchitekt

  • Alle Lösungsarchitekt-Gehälter

F5 Networks Lösungsarchitekt Gehälter

Das mittlere Lösungsarchitekt-Vergütungspaket in United States bei F5 Networks beläuft sich auf $276K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für F5 Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

Median-Paket
company icon
F5 Networks
Solutions Architect
hidden
Gesamt pro Jahr
$276K
Stufe
hidden
Grundgehalt
$220K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$21K
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
11+ Jahre
Was sind die Karrierestufen bei F5 Networks?

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei F5 Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei F5 Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Lösungsarchitekt Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Cloud-Sicherheitsarchitekt

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Lösungsarchitekt bei F5 Networks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $471,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei F5 Networks für die Position Lösungsarchitekt in United States beträgt $255,000.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für F5 Networks gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Citrix
  • Cloudflare
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Extreme Networks
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen