Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei F5 Networks reicht von $131K pro year für Software Engineer 1 bis $354K pro year für Architect. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $178K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für F5 Networkss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer 1
$131K
$110K
$12.7K
$8.4K
Software Engineer 2
$158K
$129K
$18.7K
$10.6K
Software Engineer 3
$181K
$153K
$17.3K
$10.9K
Senior Software Engineer
$207K
$176K
$20.1K
$11.3K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei F5 Networks unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
