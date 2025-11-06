Unternehmensverzeichnis
F-Secure
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • Greater Bengaluru

F-Secure Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei F-Secure beläuft sich auf ₹3.84M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für F-Secures Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
company icon
F-Secure
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹3.84M
Stufe
L3
Grundgehalt
₹3.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
0-1 Jahre
Jahre Erfahrung
5-10 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei F-Secure?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei F-Secure in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹3,975,195. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei F-Secure für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹3,835,512.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für F-Secure gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Sprinklr
  • HireRight
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Trend Micro
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen