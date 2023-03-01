Exxeta Gehälter

Exxetas Gehaltsbereich reicht von $56,964 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $98,865 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Exxeta . Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025