Unternehmensverzeichnis
Extreme Networks
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Extreme Networks Gehälter

Extreme Networkss Gehaltsbereich reicht von $97,013 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $243,775 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Extreme Networks. Zuletzt aktualisiert: 9/10/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
P3 $104K
P4 $104K
Kundenservice
$97K
Hardware-Ingenieur
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Marketing
$166K
Produktdesigner
$211K
Produktmanager
$133K
Programmmanager
$176K
Vertrieb
$244K
Vertriebsingenieur
$192K
Software-Engineering-Manager
Median $195K
Technischer Programmmanager
$147K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

በExtreme Networks ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Vertrieb at the Common Range Average level ነው የ$243,775 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በExtreme Networks የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $156,225 ነው።

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Extreme Networks gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • MobileIron
  • Infinera
  • Equinix
  • Akamai
  • Cisco
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen