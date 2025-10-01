Unternehmensverzeichnis
exadel Software-Ingenieur Gehälter in Georgia

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Georgia bei exadel beläuft sich auf GEL 104K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für exadels Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Median-Paket
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Gesamt pro Jahr
GEL 104K
Stufe
Middle
Grundgehalt
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
7 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei exadel?

GEL 438K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei exadel in Georgia liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von GEL 151,103. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei exadel für die Position Software-Ingenieur in Georgia beträgt GEL 101,862.

Weitere Ressourcen