Evonik
Evonik Gehälter

Evonik's Gehaltsbereich reicht von $76,108 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Lösungsarchitekt am unteren Ende bis $159,120 für einen Business Operations Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Evonik. Zuletzt aktualisiert: 8/11/2025

$160K

Business Operations Manager
$159K
Chemieingenieur
$87.4K
Regelungstechniker
$126K

Marketing
$144K
Maschinenbauingenieur
$80.4K
Lösungsarchitekt
$76.1K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Evonik gemeldet wurde, ist Business Operations Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $159,120. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Evonik gemeldet wurde, beträgt $106,651.

Andere Ressourcen