Evertz Gehälter

Evertzs Gehaltsbereich reicht von $39,407 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Information Technologist (IT) am unteren Ende bis $84,500 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Evertz. Zuletzt aktualisiert: 10/20/2025

Software-Ingenieur
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack-Softwareentwickler

Lösungsarchitekt
Median $84.5K
Hardware-Ingenieur
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Evertz ist Lösungsarchitekt mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $84,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Evertz beträgt $55,440.

Weitere Ressourcen