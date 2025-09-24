Unternehmensverzeichnis
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation Technischer Programmmanager Gehälter

Die durchschnittliche Technischer Programmmanager-Gesamtvergütung in Costa Rica bei Ethereum Foundation reicht von CRC 50.67M bis CRC 70.57M pro year.

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CRC 54.29M - CRC 63.94M
Costa Rica
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CRC 50.67MCRC 54.29MCRC 63.94MCRC 70.57M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

CRC 80.42M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Was sind die Karrierestufen bei Ethereum Foundation?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Technischer Programmmanager bei Ethereum Foundation in Costa Rica liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CRC 70,571,779. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ethereum Foundation für die Position Technischer Programmmanager in Costa Rica beträgt CRC 50,666,918.

