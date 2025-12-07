Unternehmensverzeichnis
Establishment Labs
Establishment Labs Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Costa Rica bei Establishment Labs reicht von CRC 10.51M bis CRC 14.92M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Establishment Labss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/7/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei Establishment Labs?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Establishment Labs in Costa Rica liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CRC 14,923,150. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Establishment Labs für die Position Software-Ingenieur in Costa Rica beträgt CRC 10,511,088.

