  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Ernst and Young Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Ernst and Young reicht von $104K pro year für Software Engineer bis $125K pro year für Staff Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $119K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ernst and Youngs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
(Einstiegslevel)
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ernst and Young unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Ernst and Young in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $161,500. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ernst and Young für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $100,000.

Weitere Ressourcen