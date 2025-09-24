Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Ernst and Young reicht von $104K pro year für Software Engineer bis $125K pro year für Staff Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $119K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ernst and Youngs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
$104K
$99.1K
$4.3K
$294
Senior Software Engineer
$125K
$124K
$0
$1.5K
Staff Software Engineer 1
$123K
$119K
$0
$3.5K
Staff Software Engineer 2
$125K
$124K
$0
$1.2K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Ernst and Young unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
