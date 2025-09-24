Unternehmensverzeichnis
Ernst and Young
Die Cybersicherheitsanalyst-Vergütung bei Ernst and Young reicht von $91.4K pro year für Security Analyst bis $142K pro year für Staff Security Analyst 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket beläuft sich auf $97.9K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ernst and Youngs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 1 Weitere Stufen
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ernst and Young unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Cybersicherheitsanalyst bei Ernst and Young liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $160,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Ernst and Young für die Position Cybersicherheitsanalyst beträgt $97,900.

Weitere Ressourcen