Ernst and Young
Ernst and Young Maschinenbauingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Maschinenbauingenieur-Gesamtvergütung in United Kingdom bei Ernst and Young reicht von £94.4K bis £134K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ernst and Youngs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£107K - £127K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£94.4K£107K£127K£134K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

£121K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ernst and Young unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

