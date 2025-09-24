Unternehmensverzeichnis
Ernst and Young
Ernst and Young Personalwesen Gehälter

Das mittlere Personalwesen-Vergütungspaket in India bei Ernst and Young beläuft sich auf ₹1.72M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Ernst and Youngs Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/24/2025

Median-Paket
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Gesamt pro Jahr
₹1.72M
Stufe
-
Grundgehalt
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹156K
Jahre im Unternehmen
2 Jahre
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Ernst and Young?

₹13.98M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Ernst and Young unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Personalwesen at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹2,506,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Personalwesen role in India is ₹1,561,021.

