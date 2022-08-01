EquityZen Gehälter

EquityZens Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Buchhalter am unteren Ende bis $237,308 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von EquityZen . Zuletzt aktualisiert: 9/12/2025